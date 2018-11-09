Премьер-лига. 14-й тур. Тульский «Арсенал» победил «Анжи»

В рамках 14-го тура чемпионата России «Арсенал» принимал «Анжи». Голы Ткачева и Бакаева помогли команде из Тулы одержать уверенную победу — 2:0.

Премьер-лига. 14-й тур

АРСЕНАЛ ТУЛА — АНЖИ — 2:0 (1:0)

Тула. 9 ноября.

Стадион «Арсенал».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 66), Мирзов, Бакаев (Кангва, 74), Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 87).

«Анжи»: Дюпин, Чансельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, Савичев, Чайковский (Хамдамов 69), Глебов, Кулик, Понсе (Маркелов, 78), Долгов (Кацаев, 53).

Голы: 1:0 — Ткачев (25), 2:0 — Бакаев (63).

Предупреждения: Чансельор (76), Глебов (78), Гиголаев (88), Левашов (90).

13 (6) удары (в створ) 5 (1)

13 фолы 17

4 угловые 1

2 офсайды 2

55 % владения мячом 45

В первом тайме хозяева сразу же захватили инициативу. Уже на 7-й минуте Бакаев нашел передачей Джорджевича, который пробил точно в штангу. Туляки владели мячом большую часть времени. Это и привело к голу. На 25-й минуте Мирзов бил из пределов штрафной и попал в защитника «Анжи» Гапона. Мяч подхватил Джорджевич. Он сделал скидку на Ткачева, и российский полузащитник забил гол. Во втором тайме команда Олега Кононова продолжила атаковать. И на 63-й минуте хозяева забили второй гол. Прошел длинный запрос вперед, Джорджевич скинул мяч на Бакаева, а тот перекинул вышедшего из ворот Дюпина. За десять минут до конца встречи Кангва пробил с линии штрафной, но мяч пролетел выше.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»