Роберто Манчини: «Возглавить сборную Италии было бы почетно»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет клуб по окончании сезона. Специалист поделился мнением о возможности возглавить сборную Италии.

«Лично я никогда не общался с представителями федерации, но возглавить сборную было бы почетно. Итальянская сборная – одна из лучших в мире, возглавить ее было бы огромной гордостью.

Не видеть сборную Италии на ЧМ не очень приятно, и я надеюсь, что она вернется в топ. Мы очень любим футбол, обидно видеть себя позади других стран. Если однажды мне доведется возглавить сборную, это будет для меня честью, но на данный момент ничего нет.

Все хотят строить планы, и когда ты проигрываешь несколько матчей, никто не будет ждать. Сейчас у Италии не лучший состав, но есть хорошие игроки. Нам нужно быть спокойными и работать с молодежью», – сказал Манчини.

В текущем сезоне «Зенит» под руководство итальянского специалиста набрал 50 очков после 28 туров и занимает четвертое место в РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»