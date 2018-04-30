Санкт-петербургское «Динамо» переедет в Сочи

Санкт-петербургское «Динамо» почти решило вопрос с переездом в Сочи. Клубу осталось согласовать последние детали переезда.

С марта руководители «Динамо» определились в Сочи с базой, с детской-юношеской школой, с проживанием футболистов, а также согласовали вопрос с РФС.

Планируется, что команда сменит название на ФК «Сочи», а играть она будет на олимпийском стадионе «Фишт», который реконструировали к ЧМ-2018.

При этом клуб сохранит свое юридическое лицо и место в ФНЛ, а его бюджет может быть увеличен до 400 миллионов рублей в год за счет финансирования со стороны энергетической компании. В «Динамо» ждут окончательного решения от его владельца, бизнесмена Бориса Ротенберга.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»