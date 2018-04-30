Премьер-лига. 28-й тур. «Ахмат» и Урал» победителя не выявили

В матче 28-го тура встречались «Ахмат» принимал «Урал». После победы над «Спартаком», грозненцы не смогли переиграть гостей.

Премьер-лига. 28-й тур.

АХМАТ – УРАЛ – 0:0 (0:0)

Грозный. 30 апреля.

Стадион: «Ахмат-Арена». 19 774 зрителя.

Судья: Алексей Еськов (Москва)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Иванов (Раванелли, 70), Роши (Лео, 77), Швец, Бериша, Исмаэл, Митришев (Мбенге, 59).

«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Фидлер, Димитров (Данцев, 90), Емельянов, Кулаков, Бумаль (Динга, 66), Эль-Кабир, Ильин (Портнягин, 83), Бикфалви.

Предупреждения: Бумаль (32), Меркулов (39).

Удаление: Меркулов (88).

13 (4) удары (в створ) 6 (2)

13 фолы 15

7 угловые 2

1 офсайды 0

57 % владения мячом 43

После победы на «Спартаком» в предыдущем туре грозненский «Ахмат» рассчитывал повторить успех в матче с екатеринбургским «Уралом». Хозяева с первых минут пошли вперед, однако обороны гостей действовала уверенно. Первый тайм прошел в упорной борьбе, но голов зрители так и не увидели. Во второй половине грозненцы взвинтили игру, а три замены помогли прибавить в темпе. За две минуты до конца гости остались в меньшинстве, однако оставшегося времени не хватило, чтобы дожать «Урал». Итог – заслуженные 0:0.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»