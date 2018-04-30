Массимилиано Аллегри может быть обвинен в сговоре с судьями

В Сети появилась запись диалога между главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и резервным судьей Паоло Тальявенто после матча с «Интером» (3:2) в рамках 35-го тура Серии А. Его содержанием всерьез заинтересовалась Итальянская федерация футбола (FIGC).

После игры камеры записали разговор наставника бьянконерри с арбитром, в ходе которого он произносит фразу: ««Привет, Талья. Все прошло очень хорошо. Он был хорош, продвинь его». Не ясно, о ком конкретно идет речь, но Аллегри заподозрили в намеке на Даниэле Орсато, главного судьи матча, который засчитал первый мяч «старой синьоры» после видеоповтора, удалил Массимо Весино и не показал красную карточку Миралему Пьяничу.

Данные материалы уже готов рассмотреть прокурор Джузеппе Пекораро.

Напомним, «Ювентус» продолжает единолично лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. Отрыв от их ближайшего преследователя «Наполи» составляет четыре очка.

Фото: Global Look Press

Источник: ANSA