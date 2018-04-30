Ари: «Смогу ли сыграть против «Краснодара»? Смогу, в новом арендном соглашении пункта о запрете нет»

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 25 тур. «Локомотив» — «Ростов» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 8 апреля 2018 г.

Арендованный у «Краснодара» нападающий «Локомотива» Ари сможет сыграть в матче против «быков». Об этом сообщил сам футболист. 

«Смогу ли выйти на поле? Смогу. По крайней мере, мне сказали, что в новом арендном соглашении пункта о запрете нет. И клубу не нужно платить, чтобы я вышел на поле.

Встреча получится очень-очень особенной, если я смогу не просто выйти в составе, но и сыграть отлично. Но главное – помочь «Локо». Думаю, теперь всем понятно, что переход в «Локомотив» был очень важным шагом в моей карьере. За небольшой период мы выиграли Кубок России и теперь близки к тому, чтобы стать чемпионами страны», — заявил бразилец.

Сегодня «железнодорожники» проведут гостевую встречу против «Краснодара» в рамках 28-го тура РФПЛ, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В случае победы красно-зеленые обеспечат себе первое место в текущем сезоне Премьер-лиги.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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