Ари: «Смогу ли сыграть против «Краснодара»? Смогу, в новом арендном соглашении пункта о запрете нет»

Арендованный у «Краснодара» нападающий «Локомотива» Ари сможет сыграть в матче против «быков». Об этом сообщил сам футболист.

«Смогу ли выйти на поле? Смогу. По крайней мере, мне сказали, что в новом арендном соглашении пункта о запрете нет. И клубу не нужно платить, чтобы я вышел на поле.

Встреча получится очень-очень особенной, если я смогу не просто выйти в составе, но и сыграть отлично. Но главное – помочь «Локо». Думаю, теперь всем понятно, что переход в «Локомотив» был очень важным шагом в моей карьере. За небольшой период мы выиграли Кубок России и теперь близки к тому, чтобы стать чемпионами страны», — заявил бразилец.

Сегодня «железнодорожники» проведут гостевую встречу против «Краснодара» в рамках 28-го тура РФПЛ, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В случае победы красно-зеленые обеспечат себе первое место в текущем сезоне Премьер-лиги.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс