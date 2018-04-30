Председатель совета директоров «Локомотива»: «Анчелотти в «Локомотиве»? Это бред, мы не комментируем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил по поводу слухов о переговорах с Карло Анчелотти. Мещеряков назвал информацию бредом.

«Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров «МанСити» и «Челси». И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьезно, то информация про Анчелотти это бред. Мы не комментируем.

Семин? Юрий Павлович и команда выполнили все задачи, которые перед ними ставил совет директоров на этот сезон», — заявил Мещеряков.

Сегодня «железнодорожники» проведут гостевую встречу против «Краснодара» в рамках 28-го тура РФПЛ. В случае победы красно-зеленые обеспечат себе первое место в текущем сезоне Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»