Председатель совета директоров «Локомотива»: «Анчелотти в «Локомотиве»? Это бред, мы не комментируем»

Автор: Дмитрий Темников 0

Карло Анчелотти

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил по поводу слухов о переговорах с Карло Анчелотти. Мещеряков назвал информацию бредом. 

«Анчелотти в «Локомотиве»? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров «МанСити» и «Челси». И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьезно, то информация про Анчелотти это бред. Мы не комментируем.

Семин? Юрий Павлович и команда выполнили все задачи, которые перед ними ставил совет директоров на этот сезон», — заявил Мещеряков.

Сегодня «железнодорожники» проведут гостевую встречу против «Краснодара» в рамках 28-го тура РФПЛ. В случае победы красно-зеленые обеспечат себе первое место в текущем сезоне Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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