Михаил Боярский: «Лучше буду болеть за «Тосно». Там люди не работают только на зарплату». 

Народный артист России Михаил Боярский заявил о необходимой смене нынешнего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, если по окончании сезона клуб не войдет в зону Лиги чемпионов. Также болельщик петербуржцев признался, что в данный момент готов симпатизировать «Тосно».

«Если «Зенит» не пробьется в Лигу чемпионов, сезон следует признать провальным? Тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит». Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату», — заявил Боярский.

Напомним, в матче 28-го тура РФПЛ «Зенит» сыграл в нулевую ничью с ЦСКА. Сине-бело-голубые потеряли математические шансы на победу в текущем сезоне чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс