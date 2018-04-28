«Севилья» уволила Винченцо Монтеллу с поста главного тренера команды

«Севилья» уволила Винченцо Монтеллу с поста главного тренера. В текущем сезоне команда уже второй раз меняет коуча.

Решение о прекращении сотрудничества с итальянцем принято на фоне плохих результатов. В пятницу «Севилья» проиграла «Леванте» (1:2), и серия без побед достигла 9 матчей.

Монтелла возглавлял андалусскую команду с 28 декабря 2017 года. Под руководством этого тренера «Севилья» провела 28 матчей, одержав 11 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.

При Монтелле андалусская команда вышла в финал Кубка Испании, где уступила «Барселоне» (0:5). Также «Севилья» дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов, но вылетела по итогам двухматчевого противостояния с «Баварией» (1:2, 0:0).

В Примере команда набрала лишь 19 очков в 16 играх под руководством Монтеллы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Севильи»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»