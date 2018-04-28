Валерий Петраков подал в отставку с поста главного тренера «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подал в отставку. Увольнение произошло после домашнего поражения от «Зенита-2» (1:2) в матче 35-го тура ФНЛ.

«Заканчиваю работу, подал в отставку. Мы переговорили с генеральным директором и спортивным директором. Надеюсь, это решение поможет всколыхнуть команду в оставшихся играх. Так, конечно, плыть, как мы плывем, нельзя.

Понятно, виноват тренер. Я набирал игроков, готовил их, поэтому ответственность нести должен я. Спасибо за работу. Хочу, чтобы томские болельщики с пониманием отнеслись к моей отставке», – сказал Петраков на пресс-конференции.

«Томь» за три тура до конца чемпионата занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Томь»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»