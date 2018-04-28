Юрген Клопп: «Был чистый пенальти — в АПЛ нам ни разу не повезло»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об исходе матча 36-го тура АПЛ со «Сток Сити». Команды закончили встречу вничью (0:0).

«Одно очко – это позитивный результат, несмотря на то, что мы больше владели мячом и все такое. Сегодня нам было трудно, сейчас у нас интенсивная пора. Хотя у видел все,что хотел увидеть, кроме свободы и радости.

Нам пришлось сделать изменения в составе, что всегда нарушает игровой ритм. У ворот соперника все построено на инстинктах между игроками основного состава, а нам этого немного не хватало. Но никто не получил серьезных травм, и мы двигаемся вперед. Лучший тренер в моей карьере всегда говорил, что такое очко будет очень важно в конце. Вот как мы относимся к этой ничьей.

Пенальти? По мне, это чистый пенальти. Я уже говорил, что, может, в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» нам повезло в этом смысле, но в АПЛ – ни разу. Мы должны были бить больше пенальти, а нам их не дают. Однако я доволен, как парни справились с этой игрой. Хотя это, конечно, был не лучший наш матч», – сказал Клопп.

Матч обслуживал арбитр Андре Марринер.

После 36 игр «Ливерпуль» с 72 очками занимает третье место в АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»