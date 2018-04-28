«Самара Арену» перед первым тестовым матчем освятили митрополиты

Автор: Владимир Шевелев 0

Самара

Глава Самарской митрополии освятил «Самара Арену». Она построена специально к чемпионату мира — 2018.

Сегодня, 28 апреля, на стадионе в рамках первенства ФНЛ пройдет первый тестовый матч – «Крылья Советов» – «Факел». Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил стадион за несколько часов до игры.

Накануне строители «Самара Арены» получили разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Вместимость стадиона – 45 тыс. человек.

Чемпионат мира — 2018 будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» SMR2018

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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