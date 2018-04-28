«Самара Арену» перед первым тестовым матчем освятили митрополиты

Глава Самарской митрополии освятил «Самара Арену». Она построена специально к чемпионату мира — 2018.
Сегодня, 28 апреля, на стадионе в рамках первенства ФНЛ пройдет первый тестовый матч – «Крылья Советов» – «Факел». Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий освятил стадион за несколько часов до игры.
Освящение "Самара Арены" pic.twitter.com/b9l23BT0bd
— SMR2018 (@SMR_2018) April 28, 2018
Накануне строители «Самара Арены» получили разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Вместимость стадиона – 45 тыс. человек.
Чемпионат мира — 2018 будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» SMR2018