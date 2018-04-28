Агент Маньяков: «К власти в «Зените» могут прийти братья Ротенберги. Геркус – их человек»

Александр Маньяков — владелец Follow Me Sports Agency. Он рассказал о возможных изменениях в составе и руководстве «Локомотива».

— У Юрия Семина подходит к концу контракт с «Локомотивом». Продолжит ли он работу с клубом?

– К сожалению, в нашем футболе не все решается исходя из спортивных результатов. Если не вмешается политика, уверен, что Палыч останется. Он еще полон энергии и сил.

– Истекают контракты также у Мануэла Фернандеша, Фарфана, Тарасова, Касаева, Пейчиновича, Михалика и Виталия Денисова. Кого из них клуб намерен сохранить, а с кем наверняка расстанется?

– Надо сохранять Фернандеша, игрока с высочайшим уровнем мастерства, способным решить исход матча, обладающим на поле лидерскими качествами. Тарасов и Пейчинович, несомненно, должны остаться. По остальным у меня вопросы.

– Имеют ли под собой основания слухи о переходе президента Ильи Геркуса в «Зенит»?

– Имеют. Говорят, что к власти в «Зените» могут прийти братья Ротенберги. Ни для кого не секрет, что Илья – «человек Ротенбергов». Петербуржец, работал в «Зените». Для простых болельщиков Илья Леонидович – успешный на сегодняшний день футбольный функционер. «Локо» под его руководством идет первым. Все за господина Геркуса, – сказал Маньяков.

Фото: Global Look Press

Источник: Bobsoccer

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»