Авиакатастрофа с самолетом «Шапекоэнсе» произошла из-за нехватки топлива  

Стала известна причина крушения самолета с игроками, тренерским штабом и персоналом «Шапекоэнсе». Тргедия произошла 28 ноября 2016 года.

По сообщениям СМИ со ссылкой на следственный комитет Бразилии, самолет упал из-за нехватки топлива. Напомним, в тот день команда летела в Колумбию на финальную игру Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ».

Напомним, в авиакатастрофе погиб 71 человек. Выжило шестеро человек, в том числе трое футболистов бразильского клуба -Алан Рушел, Джексон Фольман и Нето.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP