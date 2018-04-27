Авиакатастрофа с самолетом «Шапекоэнсе» произошла из-за нехватки топлива  

Автор: Дмитрий Темников 0

Шапекоэнсе

Стала известна причина крушения самолета с игроками, тренерским штабом и персоналом «Шапекоэнсе». Тргедия произошла 28 ноября 2016 года. 

По сообщениям СМИ со ссылкой на следственный комитет Бразилии, самолет упал из-за нехватки топлива. Напомним, в тот день команда летела в Колумбию на финальную игру Южноамериканского кубка с колумбийским «Атлетико Насьональ».

Напомним, в авиакатастрофе погиб 71 человек. Выжило шестеро человек, в том числе трое футболистов бразильского клуба -Алан Рушел, Джексон Фольман и Нето. 

Фото: Global Look Press
Источник: AFP

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