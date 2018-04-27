Пеп Гвардиола: «Иньеста помог мне понять футбол лучше»

Автор: Владимир Шевелев 0

Guardiola Iniesta

Бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола прокомментировал уход полузащитника Андреса Иньесты из клуба. Специалист рассказал, как повлияла на его карьеру работа с 33-летним хавбеком.

«Я мог бы очень долго говорить о том, какое значение для «Барселоны» и футбола имеет Андрес. История «Барселоны» последних 15 лет была бы невозможна без него. Я хочу поблагодарить его, ведь, просто играя и творя на поле, он помог мне понять футбол лучше.

Добавьте сюда то количество титулов, которые он завоевал, и его игровую манеру, которая служит примером, как нужно оставаться профессионалом на поле и за его пределами. Спасибо тебе огромное за все, что ты сделал, всего тебе наилучшего в дальнейшем», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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