Пеп Гвардиола: «Иньеста помог мне понять футбол лучше»

Бывший главный тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола прокомментировал уход полузащитника Андреса Иньесты из клуба. Специалист рассказал, как повлияла на его карьеру работа с 33-летним хавбеком.

«Я мог бы очень долго говорить о том, какое значение для «Барселоны» и футбола имеет Андрес. История «Барселоны» последних 15 лет была бы невозможна без него. Я хочу поблагодарить его, ведь, просто играя и творя на поле, он помог мне понять футбол лучше.

Добавьте сюда то количество титулов, которые он завоевал, и его игровую манеру, которая служит примером, как нужно оставаться профессионалом на поле и за его пределами. Спасибо тебе огромное за все, что ты сделал, всего тебе наилучшего в дальнейшем», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»