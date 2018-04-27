«Милан» может пригласить Рамона Мончи на пост спортивного директора

Автор: Владимир Шевелев 0

Ramon Monchi

Спортивный директор «Ромы» Мончи является трансферной целью «Милана». Китайские руководители клуба недовольный работой Массимилиано Мирабелли.

Итальянец будет уволен, если команда не пробьется в еврокубки. «Милан» уже делал запрос относительно доступности Мончи. 49-летний испанец с прошлого года работает в Риме, у него контракт до 2021 года.

В число кандидатов на пост директора «Милана» входят Вальтер Сабатини (экс-директор «Ромы» и «Интера»), спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли и директор «Монако» Майкл Эменало.

В текущем сезоне «Милан» занимает седьмое место в Серии А, набрав 54 очка после 34 туров.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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