Турция подала заявку на проведение Евро-2024

Автор: Владимир Шевелев 0

Turkey 2024

УЕФА получил очередную заявку на проведение Евро-2024. Еще одним претендентом стала Турция.

Сегодня в УЕФА были переданы необходимые документы. Ранее заявку на проведение Евро-2024 подала Германия.

Президент Федерации футбола Турции Йылдырым Демиререн поделился мнением об этом решении: «Сегодня мы с радостью представляем генеральному секретарю УЕФА турецкую заявку на проведение Евро-2024. Я также с удовольствием заявляю, что наша федерация, которая подала заявку в четвертый раз подряд, подготовила свое лучшее досье в истории и заручилась беспрецедентной поддержкой государства.

Нам даны все гарантии без каких-либо ограничений. В том числе ряд дополнительных и инновационных гарантий, которые обеспечат финансовый успех турнира и тем самым принесут выгоду всем национальным ассоциациям УЕФА. Пришло наше время. Мы готовы поделиться со всей Европой».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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