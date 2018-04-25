Алекс Окслейд-Чемберлен пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ-2018

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил серьезную травму в полуфинале лиги чемпионов. Он пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ-2018.

24-летний хавбек получил травму в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (5:2), покинув поле на носилках на 18-й минуте. Сегодня у него было диагностировано повреждение связки колена. Точной даты возвращения в строй англичанина пока нет.

В текущем сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен провел за «Ливерпуль» 32 матча в АПЛ, забил три мяча и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»