Агенты требуют от «Динамо» 1,25 миллиона евро за трансфер Константина Рауша

Автор: Владимир Шевелев 0

Konstantin Rausch

Британская компания Golden toys LLP может обратиться в палату по разрешению споров РФС. Иск может последовать по поводу перехода защитника Константина Рауша в «Динамо».

В заявлении одного из руководителей компании Владимира Ничипорука сказано, что московский клуб не выполняет финансовые условия по сделке 27-летнего игрока.

Golden Toys намерена получить от «Динамо» вознаграждение в размере 1,25 миллиона евро. Сумма трансфера при этом составила 1,5 миллиона.

В текущем сезоне Константин Рауш провел за «Динамо» 7 матчей в РФПЛ и отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: «Коммерсант»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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