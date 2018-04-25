Агенты требуют от «Динамо» 1,25 миллиона евро за трансфер Константина Рауша

Британская компания Golden toys LLP может обратиться в палату по разрешению споров РФС. Иск может последовать по поводу перехода защитника Константина Рауша в «Динамо».
В заявлении одного из руководителей компании Владимира Ничипорука сказано, что московский клуб не выполняет финансовые условия по сделке 27-летнего игрока.
Golden Toys намерена получить от «Динамо» вознаграждение в размере 1,25 миллиона евро. Сумма трансфера при этом составила 1,5 миллиона.
В текущем сезоне Константин Рауш провел за «Динамо» 7 матчей в РФПЛ и отметился двумя результативными передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: «Коммерсант»