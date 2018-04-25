Министр обороны Израиля хочет пригласить Мохаммеда Салаха в армию своей страны

Автор: Дмитрий Темников 0

Салах

Министр обороны Израиля Авидгор Либерман пошутил по поводу игры египетского футболиста «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха в первом полуфинальном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы». Либерман выразил восхищение форвардом, забившим 2 гола и отдавшим 2 результативные передачи. 

«Я позвонил начальнику штаба и попросил его пригласить Мохамеда Салаха в армию», – написал министр обороны.

В 2013 году Салах был участником скандала, который произошел во время матча между «Базелем» и  «Маккаби» из Тель-Авива. Тогда выступающий за швейцарский клуб Мохаммед не стал пожимать руки игрокам соперника из-за завязывания шнурков, а позже заявил о непреднамеренности такого действия.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Авигдора Либермана

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