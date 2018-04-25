Динияр Билялетдинов: «Ни за что бы не пошел к тренеру Карпину, мы просто люди с разными приоритетами»

Футболист литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов рассказал о периоде своей карьеры в «Спартаке». Бронзовый призер Евро-2008 вспомнил причину ссоры с тогдашним главным тренером красно-белых Валерием Карпиным.

«Моя главная ошибка – переход в «Спартак»? А дело не в «Спартаке». Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Карпину. Сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально. Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и все. Хотя на тот момент я ни с кем нигде не конфликтовал. В «Эвертоне» я привык: забил гол или отдал передачу – следующий матч играю. Бывало, что не играл, но обиды не было. И непонятных ситуаций не было. Тренер подходил, нормально все объяснял: «Мы перестраиваемся, на тренировках наигрываем новую схему, другой выполнит ее лучше». Например. Нормальный профессиональный диалог. А когда постоянно идет непонимание, и тебе уже ничего не хочется, и тренеру с тобой неохота возиться. Это подсознательно чувствуется. Очень важно попасть к своему тренеру. Но так мало кому счастливится.

Когда появилось чувство, что все не так? Сначала было нормально: выиграли серебро, пришел Унаи Эмери. Я там играл, забивать начал. Попали в Лигу чемпионов, обыграли «Бенфику». Был какой-то посыл, что все нормально. А потом бац – и это разрушилось. Получил травму, на три месяца выпал. Хотя у меня была точно такая же операция в «Локомотиве», я через две недели играл! Ну и все, пошел разлад. Не знаю, с чем связано такое быстрое переобувание. Но атмосфера в воздухе поменялась. Одна из причин – на сборах мы с Карпиным поругались из-за лишнего веса. Он не стал входить в мое положение – что я три месяца не мог ничего делать. Карпину все равно было. Я ответил. Это тот самый момент, когда я мог повести себя по-другому. Но тогда была такая несправедливость, что я огрызнулся. У всех разная конституция, антропометрия. Если он сухой как лист – не значит, что все такие. В конечном счете не в этом дело. Когда Руни забивал через себя «МанСити», он снял маечку – и я подумал: охохо, у Карпина не играл бы!», — подытожил 33-летний полузащитник.

В «Спартаке» Билялетдинов играл с 2012 по 2015 годы. За 24 игры в составе москвичей он забил 4 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ