Игор Тудор сменил Массимо Оддо на посту главного тренера «Удинезе»

«Удинезе» объявил о назначении на пост главного тренера команды хорвата Игора Тудора. 40-летний специалист заменил на этом посту Массимо Оддо, при котором «зебры» потерпели 11 подряд поражений в Серии А, что стало антирекордом клуба.

Оддо возглавил «Удинезе» в ноябре прошлого года. По итогам 34 туров чемпионата Италии команда набрала 33 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Игор Тудор известен в Италии по выступлениям за «Ювентус». Последним местом тренерской работы хорвата был «Галатасарай», откуда его уволили в конце прошлого года.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Удинезе»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»