В France Football извинились перед Андреасом Иньестой за то, что ему ни разу не вручили «Золотой мяч»

Журнал France Football является организатором главной индивидуальной футбольной наградфы «Золотой мяч». От лица издания редактор Паскаль Ферре извинился перед полузащитником Андресом Иньестой за то, что он так и не выиграл этот приз.

«То, что вы сейчас прочтете, не совсем редакторская колонка. Все было согласовано France Football некоторое время назад, чтобы не было недопонимания. Это дань уважения. Для нас Иньеста был не простым игроком, а ИГРОКОМ. Его благородство, командная игра и альтруизм, безусловно, отняли у него возможность на еще более возвышенное признание – «Золотой мяч».

Он доказал, что мозг является самым важным качеством чемпиона. Иньеста – один из величайших игроков, отсутствующих в списке обладателей «Золотого мяча». И нам больно от этого. Нам лишь остается надеяться, что его чудесное выступление на чемпионате мира исправит эту демократическую аномалию», – написал Ферре.

В текущем сезоне Андрес Иньеста провел за «Барселону» 25 матчей в испанской Примере, забил один мяч и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»