Евгений Гинер: «Лимит на легионеров скоро отменят»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о лимите на легионеров в РФПЛ. Функционер предполагает, что он скоро исчезнет.

«Лимит скоро отменят. Почему не уезжают российские игроки? Есть масса перспективных игроков, которые способны заиграть в Европе, но у нас у ребят слишком большие зарплаты. Уезжать в средний клуб, наверное, смысла нет.

Все-таки перспективные ребята хотят играть в еврокубках, а ехать ради того, чтобы поехать, смысла нет», – сказал Гинер.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял: «К 2020 году мы уберем с поля лимит. Оставим его в заявке – 7 или 8 легионеров».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»