Сергею Еременко одобрили смену гражданства, чтобы он смог выступать за сборную России

ФИФА разрешила полузащитнику «Спартака» Сергею Еременко выступать за сборную России. Ранее 19-летний футболист, имеющий двойное гражданство, отказался от выступления за национальную команду Финляндии, чтобы получить вызов в российскую.

«Запрос, сделанный РФС и футболистом Сергеем Еременко по смене спортивного гражданства, был принят комитетом по статусу игроков ФИФА, в связи с чем футболисту разрешено представлять сборную России начиная с 23 апреля 2018 года», — отметили в пресс-службе организации.

Напомним, что хавбек присоединился к красно-белым в феврале. Права на Еременко-младшего принадлежат латвийскому «Спартаку».

Сергей является братом футболистов Романа и Алексея Еременко.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС