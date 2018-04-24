Германия подала заявку на проведение ЧЕ-2024

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году может пройти в Германии. Немецкий футбольный союз (ФСГ) подал в УЕФА заявку на проведение финальной части турнира.

«У нас отличная заявка, и мы готовы организовать идеальный турнир, который даст УЕФА возможность добиться ещё большего прогресса европейского футбола. Евро-2024 в самом центре Европы даст шанс всем участникам получить самую большую поддержку своих болельщиков. Вместе с тем мы строим мосты между людьми разных национальностей, напоминая всем о ценностях футбола и современного общества», — отметил президент ФСГ Райнхард Гринд.

Напомним, что последнее крупное футбольное мероприятие, которое принимала Германия, прошло в 2006 году. Им стал чемпионат мира.

На данный момент есть вероятность, что ЧЕ-2024 примет только одна страна. Помимо Германии, о своем желании провести турнир пока заявляла только Турция.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА