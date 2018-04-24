Джанлуиджи Буффон отчитал своих одноклубников за поражение от «Наполи»

Автор: Юлия Древова 0

Джанлуиджи Буффон

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил свое недовольство партнерами по команде после матча 34-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:1). Бьянконери пропустили единственный мяч на 90-й минуте. 

Вратарь был очень зол и в раздевалке начал делать замечания и обвинять партнеров в неудачной игре. Как сообщает источник, единственным, кто смог ответить на критику Буффона, стал марокканский защитник Мехди Бенатиа.

«Старая синьора» продолжает единолично лидировать в Серии А. Однако стоит отметить, что «Наполи» удалось сократить разрыв, и теперь голубые отстают всего на одно очко (84).

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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