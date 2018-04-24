Тибо Куртуа обвиняют в сливе информации из раздевалки перед матчами сборной Бельгии

Экс-главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс обвиняет вратаря команды Тибо Куртуа в том, что тот обнародовал внутреннюю информацию из раздевалки до матчей. Так, отец голкипера продавал журналистам состав перед игрой.

«Была у меня проблема. В 18.00 я давал игрокам теорию, а в 18.15 все уже было в соцсетях. Игрок продавал состав. И это все абсолютно серьезно. Несколько французских журналистов рассказали мне, что папа Куртуа делал это. И если ты так поступаешь, ты не уважаешь свою родину.

По-моему, это позор. Обычно сопернику нужно гадать, какой у тебя будет состав. И он ждет, пока их не опубликуют за час до матча.

А это ужасно, это дает оппоненту больше времени. Он может ко всему подготовиться, потому что он будет все знать. На ЧМ в Бразилии такого не случалось», — рассказал Вильмотс.

Напомним, наставник был уволен со своего поста в июле 2016 года. Сегодня сборной Бельгии руководит испанский специалист Роберто Мартинес.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports