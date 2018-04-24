СМИ: футболисты «Барселоны» выступают против увольнения Эрнесто Вальверде

Автор: Юлия Древова 0

Вальверде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может потерять свой пост. Руководство клуба недовольно вылетом сине-гранатовых из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, а сам специалист в частной беседе подтвердил, что задумывается о новом месте работы. 

При этом, известно, что возможный уход Вальверде могут осложнить теплые отношения с футболистами. Как сообщает источник, ведущие игроки каталонской команды готовы оказывать своему наставнику всяческую поддержку в конфликте с руководством и хотели бы и дальше тренироваться под его началом.

Напомним, в субботу, 21 апреля, «Барселона» завоевала Кубок Испании, одержав крупную победу над «Севильей» (5:0). После 33 туров клуб единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, на 11 очков опережая «Атлетико» и имея одну игру в запасе.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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