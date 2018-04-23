«Рома» заключила контракт с титульным спонсором впервые за пять лет

Автор: Владимир Шевелев 0

AS Roma

«Рома» заключила спонсорский контракт с авиакомпанией Qatar Airways. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

На передней части футболки «Ромы» впервые за пять лет будет размещено название спонсора.

Финансовые подробности на данный момент не разглашаются, но известно, что данная сделка стала самой крупной в истории римлян.

Первый матч в обновленной форме «Рома» проведет уже 24 апреля, когда встретится в гостях с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Ромы»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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