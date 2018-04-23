«Рома» заключила контракт с титульным спонсором впервые за пять лет

«Рома» заключила спонсорский контракт с авиакомпанией Qatar Airways. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

На передней части футболки «Ромы» впервые за пять лет будет размещено название спонсора.

Финансовые подробности на данный момент не разглашаются, но известно, что данная сделка стала самой крупной в истории римлян.

L’#ASRoma è lieta di annunciare @qatarairways come Main Global Partner e nuovo sponsor di maglia#GoingPlacesTogether pic.twitter.com/VJatNteRew — AS Roma (@OfficialASRoma) April 23, 2018

Первый матч в обновленной форме «Рома» проведет уже 24 апреля, когда встретится в гостях с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Ромы»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»