Джанлуиджди Буффон может провести прощальный матч 4 июня

Автор: Дмитрий Темников 0

Джанлуиджи Буффон

Стала известна возможная дата прощального матча голкипера «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщил спортивный журналист Танкреди Пальмери.

«4 июня, Турин. Италия — Нидерланды. Прощальная игра Буффона. Это неофициальная информация, но я вам ее сообщаю».

Однако неизвестно, станет ли этот матч последним для Буффона в карьере или он проведет прощальную игру в качестве игрока сборной Италии. В «Ювентусе» 40-летний футболист выступает с 2001 года, а цвета национальной команды защищает с 1997 года.
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