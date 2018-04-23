Джанлуиджди Буффон может провести прощальный матч 4 июня

Стала известна возможная дата прощального матча голкипера «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщил спортивный журналист Танкреди Пальмери.

«4 июня, Турин. Италия — Нидерланды. Прощальная игра Буффона. Это неофициальная информация, но я вам ее сообщаю».

Однако неизвестно, станет ли этот матч последним для Буффона в карьере или он проведет прощальную игру в качестве игрока сборной Италии. В «Ювентусе» 40-летний футболист выступает с 2001 года, а цвета национальной команды защищает с 1997 года.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер-аккаунт журналиста Танкреди Пальмери Global Look Press