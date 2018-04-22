Виктор Гончаренко: «Сказал Мусе, что он мне не друг и я буду требовать с него больше»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов по итогам победного матча своей команды против «Краснодара» (2:1). Белорусский специалист отметил, почему полузащитник красно-синих Ахмед Муса стал более активен в последних играх.

«Муса очень результативен? Нам стоило пообщаться после того матча, когда я его заменил. На повышенных тонах. Пришлось вступить в перепалку. Сказал ему, что он мне не друг и буду требовать с него больше. Если надо будет, еще раз это сделаю», – заявил Гончаренко.

Напомним, в сегодняшнем матче нигериец оформил дубль. А в перенесенном матче 23-го тура против «Амкара» РФПЛ Ахмед отдал два результативных паса, которые помогли «армейцам» победить — 3:0.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Eurosport