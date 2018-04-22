Премьер-лига. 27-й тур. «Локомотив» сыграл в нулевую ничью с «Уфой»

Завершилась последняя встреча игрового дня в РФПЛ. «Локомотив» упустил победу на своем поле.

Премьер-лига. 27-й тур

ЛОКОМОТИВ – УФА – 0:0.

Москва. 22 апреля.

Стадион: «РЖД-Арена».

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Чорлука (В. Денисов, 89), Иг. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Эдер, 58), Рыбус, Тарасов (Коломейцев, 46), Фарфан, Фернандеш.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Тумасян, 90), Йокич, Аликин, Неделчяру, Никитин, Карп, Салатич, Сысуев (Кротов, 82), Стоцкий (Обляков, 84), Игбун.

Предупреждения: Неделчяру (21), Игбун (35), Карп (43), Чорлука (52), Гильерме (77)? Беленов (90).

10 (5) удары(в створ) 6 (5)

13 фолы 14

5 угловые 5

1 офсайды 1

62 % владения мячом 38

«Локомотив» проводил большую часть времени на половине поля «Уфы», но создать голевые моменты в пером тайме у команды Семина не получалось. Во второй половине встречи «железнодорожники» продолжили контролировать ситуацию на поле, однако на исходе часа игры активизировались и гости: Игбун и Стоцкий пытались развить опасные атаки у ворот Гильерме. В итоге зрители так и не увидели голов, а «Локомотив» из-за ничьей не смог гарантировать себе место в Лиге чемпионов по итогам 27-го тура. Красно-зеленые набрали 57 очков, отрыв от ближайших преследователей из ЦСКА составляет 6 очков. Однако завтра свой матч проведет «Спартак», на счету которого сейчас 50 набранных баллов. «Уфа» же благодаря ничьей набрала 37 очков и догнала в турнирной таблице «Арсенал», который находится на 7-й позиции.

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»