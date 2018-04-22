Ахмед Муса: «Решили, что умрем на поле, но обыграем «Краснодар»

Автор: Владимир Шевелев 0

Ahmed Musa

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса передал впечатления от игры с «Краснодаром» в 27-м туре премьер-лиги. Армейцы победили (2:1) благодаря дублю нигерийского форварда.

«Я был уверен, что мы выиграем. Переломным моментом стал первый гол. Я был уверен, что мы вырвем победу. Мы не имеем права больше оступаться, поэтому решили, что умрем на поле, но добудем три очка. Так и получилось», – сказал нигериец.

В текущем сезоне Ахмед Муса провел за ЦСКА 7 матчей в РФПЛ, забил три мяча и сделал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: канал «Наш футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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