Ахмед Муса: «Решили, что умрем на поле, но обыграем «Краснодар»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса передал впечатления от игры с «Краснодаром» в 27-м туре премьер-лиги. Армейцы победили (2:1) благодаря дублю нигерийского форварда.

«Я был уверен, что мы выиграем. Переломным моментом стал первый гол. Я был уверен, что мы вырвем победу. Мы не имеем права больше оступаться, поэтому решили, что умрем на поле, но добудем три очка. Так и получилось», – сказал нигериец.

В текущем сезоне Ахмед Муса провел за ЦСКА 7 матчей в РФПЛ, забил три мяча и сделал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: канал «Наш футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»