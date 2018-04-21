«Арсенал» сформировал шорт-лист из восьми возможных преемников Арсена Венгера

Автор: Юлия Древова 0

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

Руководство «Арсенала» ищет замену объявившему о своем уходе по окончании сезона Арсену Венгеру. В список претендентов на пост наставника «канониров» попали восемь специалистов, среди которых три бывших футболиста лондонцев.

Как стало известно ранее, клуб уже провел неофициальные переговоры с экс-тренером «Барселоны» Луисом Энрике. Кроме того, в числе кандидатов числятся Томас Тухель (экс-наставник дортмундской «Боруссии»), Карло Анчелотти (бывший тренер «Баварии»), рулевые «Ювентуса» и «Хоффенхайма» Массимилиано Аллегри и Юлиан Нагельсманн.

Вместе с тем боссы лондонского клуба рассматривают варианты с приглашением на вакантную должность одного из бывших игроков команды — помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты, тренера «Нью-Йорк Сити» Патрика Вийера или лучшего бомбардира «канониров» Тьерри Анри.

Напомним, что Венгер возглавлял «Арсенал» 22 года, в течение которых команда завоевала 17 трофеев.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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