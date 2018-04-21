Денис Глушаков: «После матча с «Тосно» плакать и завязывать с футболом не собираюсь»

Автор: Юлия Древова 0

Denis Glushakov

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своей реакции на результат полуфинального матча с «Тосно» в Кубке России (1:1, 4:5 по пенальти). Капитан красно-белых в этой встрече не сумел реализовать два голевых момента и не забил с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти.

«Жизнь продолжается, надо перебороть себя, забыться, двигаться дальше. Футбол не стоит, великие игроки не забивали пенальти и продолжали играть.

Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе.

Понятно, что будут вспоминать эти моменты, и я сам в первую очередь буду вспоминать. Но я не собираюсь плакать или заканчивать с футболом.

Вперед, только вперед! Надо забывать, анализировать, другого шанса нет. Надо перебороть себя и доказать всем», — отметил Глушаков.

Напомним, в финале Кубка России встретятся «Тосно» и курский «Авангард».

Фото: Global Look Press
Источник: YouTube-канал Foot’больные люди

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