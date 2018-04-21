Денис Глушаков: «После матча с «Тосно» плакать и завязывать с футболом не собираюсь»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своей реакции на результат полуфинального матча с «Тосно» в Кубке России (1:1, 4:5 по пенальти). Капитан красно-белых в этой встрече не сумел реализовать два голевых момента и не забил с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти.
«Жизнь продолжается, надо перебороть себя, забыться, двигаться дальше. Футбол не стоит, великие игроки не забивали пенальти и продолжали играть.
Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе.
Понятно, что будут вспоминать эти моменты, и я сам в первую очередь буду вспоминать. Но я не собираюсь плакать или заканчивать с футболом.
Вперед, только вперед! Надо забывать, анализировать, другого шанса нет. Надо перебороть себя и доказать всем», — отметил Глушаков.
Напомним, в финале Кубка России встретятся «Тосно» и курский «Авангард».
Фото: Global Look Press
Источник: YouTube-канал Foot’больные люди