«Боруссия» Д готова выкупить Миши Батшуайи у «Челси», но останавливает цена

Дортмундская «Боруссия» готова к покупке нападающего «Челси» Миши Батшуайи. 24-летний футболист перешел в немецкий клуб зимой на правах аренды, однако в его контракте нет пункта о возможности выкупа.

«Шмели» рассчитывают на приобретение бельгийского игрока, но считают сумму в 58 млн евро, которую за него просят лондонцы слишком завышенной.

Окончательное решение о карьерных перспективах игрока все равно останется за «Челси», поскольку в соглашении Батшуайи отсутствует опция выкупа.

Напомним, 15 апреля в матче с «Шальке» (0:2) форвард получил травму и пропустит остаток сезона. В десяти встречах Бундеслиги Батшуайи забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: WAZ