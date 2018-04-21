«Боруссия» Д готова выкупить Миши Батшуайи у «Челси», но останавливает цена

Автор: Юлия Древова 0

Дортмундская «Боруссия» готова к покупке нападающего «Челси» Миши Батшуайи. 24-летний футболист перешел в немецкий клуб зимой на правах аренды, однако в его контракте нет пункта о возможности выкупа.

«Шмели» рассчитывают на приобретение бельгийского игрока, но считают сумму в 58 млн евро, которую за него просят лондонцы слишком завышенной.

Окончательное решение о карьерных перспективах игрока все равно останется за «Челси», поскольку в соглашении Батшуайи отсутствует опция выкупа.

Напомним, 15 апреля в матче с «Шальке» (0:2) форвард получил травму и пропустит остаток сезона. В десяти встречах Бундеслиги Батшуайи забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: WAZ

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