«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Вулверхэмптона»

Автор: Владимир Шевелев 0

Ruben Neves

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш своей игрой в нынешнем сезоне привлек внимание больших клубов. В португальце заинтересован «Ливерпуль».

По информации издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп впечатлен выступлением португальца в Чемпионшипе, который помог команде гарантировать себе первое место и выход в Премьер-лигу. При этом «Вулверхэмптон» будет готов к уходу Невеша, поскольку уже нашел ему замену в лице хавбека «Бешикташа» Андерсона Талиски, права на которого принадлежат «Бенфике». Сумма трансфера бразильца оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Рубен Невеш провел за «волков» 39 игр в английском Чемпионшипе, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: talkSPORT

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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