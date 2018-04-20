Футбольная ассоциация Англии поддержит правительственный бойкот ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии планирует поддержать правительственный бойкот ЧМ-2018 в России. Утверждается, что в Россию отправятся всего два члена FA – председатель Грег Кларк и исполнительный директор Мартин Гленн.

Все остальные члены ассоциации останутся в Великобритании.

Что касается спонсоров сборной Англии, то первые два матча, как ожидается, посетит минимальное количество их представителей. Но многие приедут на заключительный матч группового этапа против Бельгии, который пройдет в Калининграде.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»