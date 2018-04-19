ФИФА закрыла дело о допинге Руслана Камболова

ФИФА не будет наказывать защитника «Рубина» и сборной России Руслана Камболова за предполагаемое нарушение антидопинговых правил. Федерация не смогла найти доказательства применения футболистом допинга, из-за чего вынуждена остановить расследование и закрыть дело, о чем футболист и был уведомлен.

Речь шла о возможном нарушении Камболовым антидопинговых правил в 2015 году. Камболов, комментируя решение ФИФА, заявил, что даже не вникал в суть дела:

«В последнее время испытывал определенное напряжение. Не хотелось, чтобы вся эта ситуация повлияла на мою карьеру. Но ФИФА прислала письмо, что дело закрыто. Выражаю благодарность РФС, своим юристам и врачу Эдуарду Безуглову. Они мне помогли».

В текущем сезоне Руслан Камболов провел за «Рубин» 17 матчей в РФПЛ и отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт юридической компании Sila

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»