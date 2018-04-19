Роберто Манчини возглавит сборную Италии уже в мае

Автор: Владимир Шевелев 0

Roberto Mancini 69

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может покинуть клуб уже к концу мая. По информации источника, Федерация футбола Италии намерена уже к 20 мая определиться с новым главным тренером.

Возглавит итальянскую команду 53-летний Манчини. Он сменит и.о. главного тренера Луиджи ди Бьяджо.

Первым матчем Манчини во главе сборной станет игра с Саудовской Аравией 28 мая. 1 июня в Ницце Италия сыграет с Францией, а 4-го – на стадионе «Ювентуса» в Турине с Голландией.

В текущем сезоне «Зенит» под руководством Роберто Манчини занимает четвертое место в РФПЛ, набрав 48 очков после 26 туров.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Mediaset

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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