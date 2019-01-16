16 января. 20:20. Видеотрансляция матча Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 января в 20:20 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан».

В пятый раз в истории встреча за Суперкубок Италии состоится на территории Китая. «Ювентус» и «Милан» претендуют на взятие первого национального титула по ходу текущего сезона.

5 причин, чтобы посмотреть этот матч:

1. Последний матч за трофей между командами завершился разгромом: в финале Кубка Италии 2017/18 туринцы победили «россонери» (4:0). Получится ли у «Милана» взять реванш?

2. «Милан» не выигрывает у «бьянконери» на протяжении семи встреч подряд. Удастся ли команде Гаттузо прервать неудачную серию?

3. Первый матч Гонсало Игуаина против бывшей команды не удался: 11 ноября 2018 года «Милан» проиграл (0:2), а сам аргентинец был удален. Как форвард сыграет против экс-клуба сегодня?

4. Оба клуба — лидеры по числу побед в Суперкубке Италии. Сейчас на счету команд по 7 титулов. Кто станет единоличным лидером в этом показателе после ближайшей встречи?

5. В 2016 году миланцы и туринцы также встречались в Суперкубке. Тогда «дьяволы» победили у соперника по пенальти. Отомстят ли игроки «Юве» за ту неудачу?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press