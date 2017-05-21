16-летний бразилец перейдет в «Реал» за 45 миллионов евро

Автор: Дмитрий Темников 0

Мадридский «Реал» продолжает усилять свой состав. Стало известно о трансфере полузащитника «Фламенго».

Руководство испанцев собирается заплатить 45  миллионов евро за бразильского хавбека Винисиуса Жуниора. 16-летний футболист «Фламенго» не будет заигран за «Реал» до своего 18-летия, так как испанское законодательство не позволяет несовершеннолетним спортсменам подписывать соглашения.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Жуниор провел за черно-красных 19 минут. За это время полузащитник не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Globoesporte.globo.com

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