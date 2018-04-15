Арбитру четвертьфинального матча ЛЧ между «Ювентусом» и «Реалом» и его жене приходя угрозы от болельщиков

Главный судья ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и мадридским «Реалом» (3:1; 3:4 по сумме двух встреч) Майкл Оливер начал получать смертельные угрозы в свой адрес. Кроме того, оскорбительные сообщения пишут его жене.

Супруга арбитра сначала получила шквал гневных комментариев на свой странице в «Твиттере», а после публикации в Сети номера ее телефона угрозы стали приходить на мобильный. Полиция уже начала расследование.

Причиной такой негативной реакции стал назначенный Оливером на последней минуте матча 11-метровый удар в ворота итальянской команды, а также удаление с поля капитана бьянконери Джанлуиджи Буффона.

Форвард «сливочных» Криштиану Роналду уверенно реализовал пенальти, переиграв Войцеха Щенсны, и вывел свой клуб в полуфинал турнира, в котором ему предстоит встреча с мюнхенской «Баварией».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia