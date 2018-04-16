Лучано Спаллетти пригласит хавбека «Зенита» Леандро Паредеса в «Интер»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов миланского «Интера». Как сообщает источник, в услугах игрока заинтересован лично главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти, который знаком с ним по работе в «Роме».

Ранее стало известно, что 23-летний аргентинец после чемпионата мира-2018 сделает выбор между «Ювентусом» и мадридским «Реалом». В текущем сезоне РФПЛ хавбек отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 23 играх.

Кроме Паредеса, Спаллетти хотел бы усилить состав своей команды голландцем Кевином Стротманом.

Фото: Global Look Press

Источник: 90min.com