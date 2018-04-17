Вячеслав Подберезкин: «Летом мной интересовался «Спартак»

Автор: Владимир Шевелев 0

Vyacheslav Podberyozkin

Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин рассказал о несостоявшемся переходе. Летом он мог отправиться в «Спартак».

— Летом был слух, что вы можете перейти в «Спартак».

— Да, слышал об этом. Интерес был осторожный, и до конкретики, как я понял, не дошло.

— Ну, учитывая ваши слова о потере уверенности в себе и игрового времени, в «Рубине» сейчас все же лучше, чем могло быть в «Спартаке»?

— Не очень люблю так говорить. Вообще, я не сильно хотел уходить из «Краснодара», но сменить обстановку было желание, и на эту тему с агентом разговаривали. В тот момент был вариант со «Спартаком», а сейчас я с «Рубином», чему очень рад.

— Бердыев говорил, что хотел пригласить вас еще в «Ростов». Был такой вариант?

— Когда уходил из «Урала», агенты назвали мне три клуба. Полетел в «Краснодар», поговорил с генеральным директором, там все вроде устроило, и подписал контракт с ними. Когда разговаривал с Курбаном Бекиевичем, он сказал, что интерес действительно был, но договориться не получилось, – рассказал Подберезкин.

В текущем сезоне Вячеслав Подберезкин провел за «Краснодар» и «Рубин» 14 матчей в РФПЛ и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: «Реальное время» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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