Мино Райола предлагает «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «ПСЖ». Агент 19-летнего итальянца Мино Райола предложил парижанам приобрести футболиста.

«ПСЖ» намерен усилить вратарскую линию, но считает приоритетными варианты покупки голкипера «Атлетико» Яна Облака или вратаря «Ромы» Алиссона.

Также рассматривается кандидатура голкипера «Челси» Тибо Куртуа.

В текущем сезоне на счету Джанлуиджи Доннаруммs 32 матча в Серии А, 36 пропущенных мячей и 12 игр на «ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: France Football

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»