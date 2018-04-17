Мино Райола предлагает «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму

Автор: Владимир Шевелев 0

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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «ПСЖ». Агент 19-летнего итальянца Мино Райола предложил парижанам приобрести футболиста.

«ПСЖ» намерен усилить вратарскую линию, но считает приоритетными варианты покупки голкипера «Атлетико» Яна Облака или вратаря «Ромы» Алиссона.

Также рассматривается кандидатура голкипера «Челси» Тибо Куртуа.

В текущем сезоне на счету Джанлуиджи Доннаруммs 32 матча в Серии А, 36 пропущенных мячей и 12 игр на «ноль».

Фото: Global Look Press
Источник: France Football 

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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