В сделку по Неймару «Реал» может включить Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро летом может перейти в «ПСЖ». Как сообщает источник, парижане интересуются бразильским хавбеком, поскольку подыскивают замену 34-летнему полузащитнику Тиаго Мотте.

Игра Каземиро импонирует спортивному директору клуба Антеру Энрике, который знаком с ним по совместной работе в «Порту».

«ПСЖ» может потребовать включить бразильца в сделку по возможному переходу в стан мадридского клуба нападающего Неймара. Сумма отступных за Каземиро составляет 200 миллионов евро, его контракт действует до 2021 года.

В текущем сезоне на счету бразильского опорника 25 матчей в испанской Ла Лиге, 5 забитых мячей и три голевых передачи.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»