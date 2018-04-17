В РФПЛ может возобновиться Кубок Премьер-лиги

Руководители лидирующих в РФПЛ клубов хотят возобновить розыгрыш Кубка Премьер-лиги. Об этом сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов. Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», — заявил Прядкин.

В 2003 году подобный турнир прошел по системе плей-офф, где команды выступали в формате двухматчевого противостояния. Тогда в соревновании участвовали 16 клубов, а победителем Кубка стал «Зенит».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС