В РФПЛ может возобновиться Кубок Премьер-лиги

Автор: Дмитрий Темников 0

Руководители лидирующих в РФПЛ клубов хотят возобновить розыгрыш Кубка Премьер-лиги. Об этом сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин. 

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как «Зенит», ЦСКА, «Краснодар». Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов. Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», — заявил Прядкин.

В 2003 году подобный турнир прошел по системе плей-офф, где команды выступали в формате двухматчевого противостояния. Тогда в соревновании участвовали 16 клубов, а победителем Кубка стал «Зенит».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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