Илья Ковальчук пропустит ЧМ в Дании

Автор: Дмитрий Темников 0

Нападающий Илья Ковальчук не выступит на чемпионате мира-2018. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу ФХР.

В организации заявили, что такое решение связано с напряженным сезоном Ковальчука — форвард дошел со СКА до финала Западной конференции Куба Гагарина, а также стал олимпийским чемпионом Пхенчхана.

В ФХР сообщили, что неучастие Ильи на первенстве мира стало совместным решением игрока и штаба сборной. В этом году ЧМ пройдет в Дании с 4 по 22 мая.

Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Oleg Znarok

Олег Знарок не будет руководить сборной России во время чемпионата мира-2018

Олег Знарок может покинуть пост главного тренера сборной России

Результаты игрового дня в плей-офф Кубка Гагарина

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 