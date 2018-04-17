Илья Ковальчук пропустит ЧМ в Дании

Нападающий Илья Ковальчук не выступит на чемпионате мира-2018. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу ФХР.

В организации заявили, что такое решение связано с напряженным сезоном Ковальчука — форвард дошел со СКА до финала Западной конференции Куба Гагарина, а также стал олимпийским чемпионом Пхенчхана.

В ФХР сообщили, что неучастие Ильи на первенстве мира стало совместным решением игрока и штаба сборной. В этом году ЧМ пройдет в Дании с 4 по 22 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт